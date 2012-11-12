Соскин: слова премьера Эстонии о энергообъектах Украины опасны для Киева

Политолог на Украине оценил действия МИД Эстонии для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

Заявление министра по иностранным делам Эстонии Маргуса Цахкны о возвращении работы на энергетических объектах Украины опасно для Киева. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт заметил, что чиновник из Прибалтики не понимает, что Москва не изменит свою позицию, поэтому вместо требований к Кремлю важно переходить к конструктивному диалогу с российским руководством. Он добавил, что упрямство Таллина гораздо лучше будет использовать таким образом, чтобы помочь режиму Владимира Зеленского быстрее выйти на переговоры с Россией.

Поросячий визг Цахкны — это не просто не угроза, а прямое доказательство того, что даже Эстония признает наши проблемы с энергетикой. Я отказываюсь понимать, почему эстонский министр так нас подставил, разрушив светлую картинку для Запада. Олег Соскин, политолог

Напомним, что накануне глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объявил о том, что Москва должна вернуть Украине все ее энергетические объекты.

