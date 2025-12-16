Сбер призвал защищать цифровую личность так же, как физическую

На Петербургском международном экономическом форуме прошла собственная сессия Сбера «Цифровой самозванец: новое оружие массового поражения». Участникам дискуссии наглядно показали, как технологии искусственного интеллекта превращаются в инструмент массового мошенничества, и рассказали каким образом можно обезопасить себя и своих близких.

Злоумышленники воспользовались личностью первого заместителя председателя комитета Государственной Думы и от имени Светланы Журовой записали и прислали видеосообщение Юрию Жданову, исполнительному секретарю координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ. Этот сценарий специально разработали и разыграли с участниками собственной сессии Сбера, посвященной кибербезопасности, чтобы наглядно продемонстрировать насколько персонализированными становятся мошеннические атаки. Дипфейк, маска или цифровой аватар теперь звучит как близкий знакомый человек.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

В этом году, по нашим данным, уже было украдено не менее 2 млрд ₽ за пять месяцев с применением этих технологий. Но мне кажется, что самое важное, что за очень короткий промежуток времени, чуть более года, ситуация настолько ухудшилась, что по нашей статистике, в 26 раз стал этот вид преступлений более активный по сравнению со статистикой чуть более года назад. К этому надо относиться очень осторожно и активно использовать те самые инструменты, которые появляются сейчас, чтобы хеджировать эти риски, чтобы таргетированно выявлять дипфейки.

Чтобы повысить кибер-имунитет россиян, в Сбере разработали цифровое противоядие – технологию на основе искусственного интеллекта, которая будет распознавать угрозы и с эффективностью до 98% выявлять дипфейки, сервис получил имя Алетея в честь древнегреческой богини истины.

Искусственный интеллект, который в руках злоумышленников может представлять угрозу, на самом деле является мощным созидательным инструментом, позволяющим оптимизировать производительность. О будущем рынка труда говорили на сессии, посвященной трансформации навыков и профессий. Большое исследование, которое Сбер проводил совместно с Министерством труда наглядно показало, что в ближайшие годы под влиянием искусственного интеллекта в большинстве профессии изменится набор навыков.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Мы увидели, что в каждой профессии примерно две трети навыков будут заменены искусственным интеллектом, но треть не будет заменена. Мы можем прогнозировать, какие навыки будут заменяться на протяжении ближайших 12-18 месяцев. Это хорошие новости, потому что человек может переучиться, он может получить другие навыки, переквалифицироваться. Даже в рамках той же профессии можно оставаться, получая новые навыки. То есть две трети мы видим уже будет навыков заменено искусственным интеллектом, но опять же, к ним надо и можно будет приспособиться. А третья, она пока что практически не заменяемы. Это то, что мы называем мягкие навыки, это навыки общения человека с человеком, работа в команде.

Так ради рутинного медицинского осмотра больше не нужно идти в поликлинику, измерить артериальное давление, уровень сахара и даже оценить липидный профиль теперь может банкомат. В формате питч-сессии Сбер продемонстрировал умное устройство, которое помимо банковских функций еще и проводит экспресс-оценку здоровья. Оценить свой уровень стресса, измерить пульс и получить информацию об индексе массы тела на XXIX Петербургском международном экономическом форуме мог любой желающий. Для этого было необходимо лишь подойти к одному из установленных в Экспофоруме банкоматов, приложить пальцы к специальным датчикам на корпусе и посмотреть в камеру.