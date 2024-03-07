Вышел трейлер мелодрамы "Чужой звонок" с Ивановой и Чадовым

Премьера в России состоится 10 сентября.

В российский прокат осенью выйдет мелодрама "Чужой звонок" с Алексеем Чадовым и Светланой Ивановой в главных ролях. Картина расскажет о первой любви, которая определила судьбы двух молодых людей.

Фильма создан "Студией РоЕл", онлайн-кинотеатром "КИОН", телеканалом НТВ при поддержке Фонда кино. В кинотеатры картину выпустит кинопрокатная компания "Центр Кино".

Сценарий написан по мотивам одноименной повести Екатерины Марковой, которую впервые опубликовали в журнале "Юность" в 1979 году. Съемки фильма проходили в Москве и Санкт-Петербурге.

По сюжету перед юной Наташей (Аля Майер) стоит тяжелый выбор - учиться на юриста или поступить в Академию художеств в Петербурге. Сделать решительный шаг ей помогает новенький одноклассник Игорь (Денис Косиков). Между молодыми людьми вспыхивают чувства. Спустя годы Наташа (Светлана Иванова) и Игорь (Алексей Чадов) сталкиваются на выставке, где экспонируют картины героини.

Фильм выйдет в широкий прокат 10 сентября.

Ранее мы сообщали, что в России в прокат выйдет самый дорогой южнокорейский фильм "Надежда".

Фото: "Студия РоЕл"