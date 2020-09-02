В сети оценили первый эпизод сериала "Игра на выживание"

Главные роли исполнили Александра Бортич и Алексей Чадов.

Пользователи интернета высоко оценили первый эпизод сериала-триллера "Игра на выживание". Первый эпизод вышел на телеканале ТНТ и платформе Premier 31 августа.

История рассказывает о 16 участниках реалити-шоу, которые пытаются выжить в саянской тайге. Их разделили на две команды – в одной оказалась Саша Бортич, в другой Алексей Чадов. Этих актеров пригласили на шоу в качестве звезд. В домах игроков установлены камеры, на лобном месте решают, кто покинет шоу.

По правилам проекта участники не могут пользоваться личными вещами, у них нет доступа к электричеству и связи с внешним миром. Очень быстро шоу начинает идти не по плану. Ночью игроки слышат выстрелы, а на утро не находят ведущего, которого сыграл Игорь Верник.

По словам первых зрителей, сюжет сериала держит все время в напряжении. Также они оценили игру Бортич, Чадова и Верника.

Режиссерское кресло сериала занял Карен Оганесян. Продюсерами стали Валерий Федорович, Евгений Никишов и Нелли Яралова.

Ранее мы писали, что Саша Бортич впервые показала маленького сына.

Видео: YouTube / PREMIER