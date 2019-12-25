Саша Бортич впервые показала маленького сына

Поклонники актрисы получили возможность подробно рассмотреть ее сына и мужа.

Российская актриса Саша Бортич опубликовал в Instagram новую фотографию, на которой впервые показала своего маленького сына.

"Слишком много любви. Знакомьтесь — наш Сашуля", - написала актриса в своем микроблоге.

На снимке поклонники актрисы могут подробно рассмотреть ее сына и мужа. Фотография была сделана во время путешествия семьи в один из этноотелей в Тульской области.

Стоит отметить, что Саша старалась не привлекать внимание к своей беременности, поэтому показывала фотографии только лица или в объемных платьях. По информации СМИ, актриса отказалась от декретного отпуска и работала почти до самых родов.

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Фото: Instagram / bortich