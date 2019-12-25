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Козловский запустил конкурс на лучший сценарий
Сегодня, 8:07
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Alena_Zinovieva

Козловский запустил конкурс на лучший сценарий

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Принять участие в конкурсе может любой желающий.

Российский актер и режиссер Данила Козловский совместно со студией "DK Entertainment" запустил конкурс сценариев. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам Козловского, без отличного сценария нельзя сделать отличное кино. Он призвал всех желающих "дерзать", участвовать и ничего не боятся. "Помните про свой талант и свою уникальность! Давайте делать кино вместе!" – заявил артист.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. По лучшему сценарию снимут фильм или сериал.

Ранее было названо имя соведущего Тодоренко в новом сезоне "Орла и Решки".

Фото: Instagram / danilakozlovsky

Теги: данила козловский, конкурс, сценарий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино,

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