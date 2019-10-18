Названо имя соведущего Тодоренко в новом сезоне "Орла и Решки"

Регина и ее новый напарник отправятся в путешествие по России.

В шоу "Орел и Решка" возвращается известная телеведущая Регина Тодоренко. Информацию, кто будет ее новым соведущим, некоторое время держали в секрете. И вот, наконец, стало известно, что шоу вместе с Региной будет вести Тимур Родригез. Об этом пишет журнал Starhit.

Родригез заявил, что для него "Орел и Решка" – это третий или четвертый проект в карьере, связанный с путешествиями. Он уверен, что здесь его опыт множится с опытом Регины. "Меня не напугать легендами про тараканов, жуков и длительными съемками", - отметил шоумен, добавив, что это будет "потрясный" сезон. Регина и Тимур отправятся в путешествие по России.

Стоит отметить, что это будет не первым появлением Родригеза в шоу "Орел и Решка". В 2018 году он вел один из выпусков с Жанной Бадоевой. Тогда ведущие отправились вместе в Краснодар.

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Фото: Instagram / reginatodorenko