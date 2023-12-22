Ивлеева рассказала, почему удалила все посты в Instagram*

Блогер оценила свою деятельность в соцсетях.

Российский блогер Анастасия Ивлеева рассказала в интервью блогеру и ресторатору Андрею Третьякову о том, что удалила все свои посты в личных аккаунтах в социальной сети Instagram*, потому что испугалась. Известно, что контент пропал оттуда 30 апреля. Известно, что один из аккаунтов звезды насчитывает 17,9 миллиона подписчиков, другой – 7,7 миллиона человек.

Что касается удаления на недавнем этапе, что ходить вокруг да около – это обычный испуг. Я девчонка, с которой случился весь этот коллапс. На тебя атака по всем категориям, нет ни одной инстанции, которая бы не хейтила, не ненавидела. Тебе прилетает отовсюду. Анастасия Ивлеева, блогер

Также блогер прокомментировала собственное видеообращение к аудитории после проведения "голой вечеринки". По словам Ивлеевой, в тот момент у девушки случился самый пик "эмоциональной раздробленности", поэтому она чувствовала себя виноватой во всем происходящем.

* - Instagram - соцсеть запрещена на территории РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена в РФ.

Мебельная компания подала иск против Анастасии Ивлеевой в Петербурге.

Фото и видео: YouTube / Лука Ебков