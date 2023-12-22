Блинкен заявил о желании Запада использовать активы РФ как залог для займов Киеву

В Госдепе США оценили вероятность использования замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Страны коллективного Запада предпринимают попытку использовать замороженные российские активы в качестве залога для того, чтобы обеспечить киевскому режиму займы и сгенерировать для него прочие финансовые ресурсы. С таким заявлением выступил на профильных слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса государственный секретарь США Энтони Блинкен. Иностранный чиновник отметил, что говорит именно о самих активах, а не не набегающий с них процентах.

Есть другие возможности, к которым мы движемся, в том числе изучение способов использовать в качестве залога основную сумму. И использовать это как базис для займа <...> для того, чтобы сразу сгенерировать намного больше ресурсов для Украины. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что 8 ноября 2023 года помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен объяснил прессе, коллективный Запад не будет возвращать России ее замороженные активы в размере около 300 миллиардов долларов до того момента, пока Москва не заплатит за специальную военную операцию на территории Украины.

В США заявили, что за 10 лет инвестируют $3,5 трлн в технологическую конкурентоспособность.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News