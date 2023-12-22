В США заявили, что за 10 лет инвестируют $3,5 трлн в технологическую конкурентоспособность

Энтони Блинкен рассказал о важности добиться "силовой позиции"

Американская администрация при президенте Джо Байдене в ближайшее десять лет инвестируют в технологическую конкурентоспособность рекордные для страны 3,5 триллиона долларов. Такой информацией с участниками ежегодной конференции по кибербезопасности, организованной в городе Сан-Франциско штата Калифорния, поделился государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Мы сделали исторические инвестиции в нашу технологическую конкурентоспособность. Общий объем государственного капитала и частных инвестиций <...> составит $3,5 трлн в следующем десятилетии, что является крупнейшим вложением в нашу экономику со времен "Нового курса". Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель местного внешнеполитического ведомства отметил, что финансовые вложения позволят предприятиям внедрять инновации, а также расширять масштабы и конкурировать с другими игроками. Он призвал дать США возможности для определения собственного технологического будущего. В Госдепе напомнили, что работа с позиции силы позволит Вашингтону устанавливать стандарты и передовые нормы на планете.

Блинкен считает возможным сосуществование Палестины и Израиля при условии его безопасности.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State