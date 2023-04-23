Пожар во дворце Ольги Палей в Пушкине ликвидировали за 14 часов

Огонь локализовали к 06:52, ликвидация открытого горения произошла в 11:51.

В Пушкинском районе потушили пожар во дворце Ольги Палей в Советском переулке, 3. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 03:41 26 июля. Площадь пожара составила 1 тыс. "квадратов", в 03:59 ему присвоили номер 1-БИС.

Огонь локализовали к 06:52, ликвидация открытого горения произошла в 11:51. Пожар потушили полностью спустя 14 часов – в 17:25. Предварительно, пострадавших нет.

Трехэтажное заброшенное здание является объектом культурного наследия регионального значения и находится в процессе капитального ремонта.

Ранее на Piter.TV: в квартирном пожаре на Московском шоссе пострадала женщина.

Видео, фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу