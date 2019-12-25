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В квартирном пожаре в Пушкине пострадала женщина
Сегодня, 12:53
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В квартирном пожаре в Пушкине пострадала женщина

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Из опасной зоны были эвакуированы четыре человека.

В Пушкинском районе утром 28 октября произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: улица Ахматовская, 7, поступило на пульт спасателей в 11:33. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка комнаты и коридора на общей площади 19 "квадратов". Огонь потушили к 12:05. 

Отмечается, что из опасной зоны были эвакуированы четыре человека. В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение. 

К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.TV: в Кингисеппе школьник заряжал Power Bank под подушкой и устроил пожар. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: пожар в пушкине, пострадала женщина в пожаре
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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