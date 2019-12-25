В квартирном пожаре в Пушкине пострадала женщина

Из опасной зоны были эвакуированы четыре человека.

В Пушкинском районе утром 28 октября произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: улица Ахматовская, 7, поступило на пульт спасателей в 11:33. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка комнаты и коридора на общей площади 19 "квадратов". Огонь потушили к 12:05.

Отмечается, что из опасной зоны были эвакуированы четыре человека. В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)