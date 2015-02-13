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В Кингисеппе школьник заряжал Power Bank под подушкой и устроил пожар
Сегодня, 9:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кингисеппе школьник заряжал Power Bank под подушкой и устроил пожар

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В квартире в этот момент никого не было, пострадало только имущество.

В Ленинградской области школьник оставил на зарядке Power Bank (внешний аккумулятор) и остался без комнаты. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

В Кингисеппе ребёнок, уходя в школу, оставил на зарядке внешний аккумулятор на кровати под подушкой. В итоге огонь охватил 10 м2 квартиры. В квартире в этот момент никого не было, пострадало только имущество.

МЧС России напоминает:

– не заряжайте девайсы ночью;

– зарядили до 100% – отключите от сети.

– не кладите девайсы под подушку, аккумулятор нагревается и может загореться;

– сотовые телефоны и пауэрбанки работают от литий-ионных аккумуляторных батарей. Этот источник питания тушится только при полном погружении в воду.

Фото: МЧС России

Теги: power bank, дети, кингисепп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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