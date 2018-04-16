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Во время пожара в Невском районе пострадала женщина
Сегодня, 9:15
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Во время пожара в Невском районе пострадала женщина

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Их опасной зоны были эвакуированы семь человек.

В Невском районе утром 7 ноября произошел пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: Клочков переулок, 4к1, поступила на пульт спасателей в 07:38. В однокомнатной квартире полыхало на площади 12 "квадратов". Огонь потушили к 08:18. 

Их опасной зоны были эвакуированы семь человек, также в результате пострадала женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение города. 

К ликвидации пожара привлекались 12 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в ресторане торгового комплекса "Космос" произошел пожар. 

Фото: пресс-служба МЧС России

Теги: клочков переулок, пострадала женщина в пожаре
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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