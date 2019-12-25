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Женщина, ударившая полицейского в Невском районе, оштрафована на 50 тыс. рублей
Сегодня, 15:28
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Женщина, ударившая полицейского в Невском районе, оштрафована на 50 тыс. рублей

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Петербурженка ранее не судима, вину признала, раскаялась.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении женщины, которая напала на правоохранителя. Ей вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 10 июня. 

В марте нетрезвая фигурантка, находясь возле клуба "Барвиха" по адресу: Клочков переулок, 2А, в ответ на законные требования полицейского перестать нарушать общественный порядок, нанесла ему удар ногой в паховую область, чем причинила физическую боль. 

Петербурженка ранее не судима, вину признала, раскаялась, а также извинилась перед сотрудником полиции. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что на 25 тыс. рублей оштрафован мужчина, который ударил полицейского и порвал его форму в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: клочков переулок, нападение на полицейского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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