Подозреваемый в краже сейфа из квартиры на Октябрьской набережной угрожал полицейскому оружием

Злоумышленник ограбил своего отца.

Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в краже. Об этом рассказали в МВД России.

К правоохранителям Невского района 16 февраля обратился 57-летний мужчина, проживающий в квартире на Октябрьской набережной. По словам заявителя, в жилище проник неизвестный и похитил сейф с 5 тыс. долларов США, ключами от Haval F7 и травматическим пистолетом. Чуть позже с парковки был угнан сам автомобиль. Ущерб владелец оценил в 2 млн рублей.

Подозреваемым оказался 32-летний сын потерпевшего, рецидивист, находившийся в доме по проспекту Маршала Жукова. Злоумышленник, понимая, что он найден, попытался скрыться, выпрыгнув из окна первого этажа. После похититель бросился к машине Lada Vesta и потребовал от водителя 25 лет увезти его. Получив отказ, преступник выстрелил в него и 27-летнего пассажира.

Мужчина до последнего сопротивлялся и угрожал пистолетом сотруднику полиции. Применив физическую силу, стражи правопорядка обезоружили его и доставили в отдел. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), п. "б" ч. 4 ст. 158 и п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

