Женщина, которая угрожала убийством специалисту отдела опеки, предстанет перед судом в Петербурге

Обвиняемая, взяв в руки ножницы, приблизилась к потерпевшей и направила острие в область груди.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летней женщины, которой вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Как сообщили в надзорном ведомстве, в сентябре прошлого года специалисты территориального отдела опеки и попечительства прибыли в квартиру в доме на Гражданском проспекте, чтобы проверить условия жизни ребенка. Его нетрезвая мать начала вести себя агрессивно. Обвиняемая, взяв в руки ножницы, приблизилась к потерпевшей и направила острие в область груди, высказывая угрозу убийством. На место вызвали полицейских.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

