На улице Димитрова петербуржец чуть не убил знакомого

Следователи Фрунзенского района Петербурга задержали подозреваемого в покушении на убийство знакомого. Об этом рассказали в СК РФ 16 февраля.
Накануне ночью злоумышленник, находясь в квартире дома по улице Димитрова, в ходе конфликта с приятелем нанес ему множественные удары руками в область головы и туловища. Мужчине своевременно оказали медицинскую помощь.
Напавшего задержали, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее на Piter.TV: на Искровском проспекте застрелили мужчину.
Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все