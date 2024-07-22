На улице Димитрова петербуржец чуть не убил знакомого

Напавшего задержали, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следователи Фрунзенского района Петербурга задержали подозреваемого в покушении на убийство знакомого. Об этом рассказали в СК РФ 16 февраля.

Накануне ночью злоумышленник, находясь в квартире дома по улице Димитрова, в ходе конфликта с приятелем нанес ему множественные удары руками в область головы и туловища. Мужчине своевременно оказали медицинскую помощь.

Напавшего задержали, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: на Искровском проспекте застрелили мужчину.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу