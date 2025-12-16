‎На берегу Нижнего Суздальского озера в появится новая прогулочная зона

Ключевыми элементами благоустройства станут масштабное озеленение и новая система освещения.

В Выборгском районе Петербурга дан старт работам по благоустройству береговой линии Нижнего Суздальского озера. Проект, реализуемый в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", уже получил официальное разрешение от Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

‎Вдоль живописного берега будет создана современная и безопасная зона для отдыха. Ключевыми элементами благоустройства станут масштабное озеленение и новая система освещения. В рамках проекта планируется высадка более тысячи новых деревьев и кустарников на месте старых и аварийных насаждений, создание нового газона общей площадью свыше 3800 квадратных метров и установка 26 современных светодиодных фонарей для комфортного и безопасного передвижения в вечернее время.

‎Для удобства горожан на набережной обустроят деревянные настилы, установят ограждения (перила), а также разместят скамейки для отдыха и урны для поддержания чистоты. Завершить все работы по созданию нового общественного пространства планируется до конца 2026 года.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга