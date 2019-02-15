"Петергоф" временно закрыл свои парки из-за непогоды

Администрация музея-заповедника призывает посетителей быть внимательными и осторожными на улицах в условиях сильного ветра и осадков.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" 19 августа сообщил о временном закрытии части парковых зон в связи с ухудшением погодных условий. Об этом администрация объявила в официальном Telegram-канале.

Посещение Нижнего парка, парка Островов, Александрии и Ораниенбаума сегодня недоступны. При этом для гостей остаются открытыми Верхний сад, Большой петергофский дворец, Особая кладовая, Церковный корпус, Музей "Государевы потехи", Дом игральных карт, Большой Меншиковский дворец, Картинный дом, Дворцовая телеграфная станция и Новая ферма.

Администрация музея-заповедника призывает посетителей быть внимательными и осторожными на улицах в условиях сильного ветра и осадков.

По данным синоптиков "Фобос", с утра небо в Петербурге затянуто облаками, идут дожди, местами переходящие в сильные ливни. Утренние замеры уже зафиксировали 16 миллиметров осадков – это по 16 литров воды на каждый квадратный метр, что составляет почти пятую часть (19%) от всей месячной нормы. До конца дня прибавится еще 15–20 мм дождя. Атмосферный дискомфорт усилит порывистый ветер и холодный фронт: температура воздуха окажется на 5–6 градусов ниже климатической нормы.

Фото: Piter.TV