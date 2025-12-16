На Привокзальной улице Комарово к августу создадут сквер с естественным ландшафтом

Пешеходная дорожка и зоны отдыха получат современное набивное покрытие на полимерном связующем.

В посёлке Комарово начинается благоустройство сквера на Привокзальной улице. Работы, проводимые в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", получили разрешение от ГАТИ. Проект примечателен тем, что 82% его территории сохранят под зелёные насаждения, создав естественный лесной уголок.

В основу концепции лёг смешанный лес с соснами и ягодниками. Озеленение дополнят новыми видами: будут высажены ели, горная сосна, горизонтальный можжевельник и рододендроны. Для воссоздания аутентичной атмосферы добавят лесные многолетники, такие как молиния голубая и осока дрожащая, а также восстановят низкорослую чернику. Газон укрепят с помощью двойного посева семян для создания густого травяного покрова, а для имитации горного рельефа установят валуны из кварцита.

Пешеходная дорожка и зоны отдыха получат современное набивное покрытие на полимерном связующем. Этот материал визуально имитирует природную тропу, но при этом обладает значительно большей износостойкостью. Завершить все работы планируется к августу 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что у дома №17 на Ильинской слободе выполнят благоустройство сада.

Фото: Пресс-служба ГАТИ Петербурга