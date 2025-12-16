У дома №17 на Ильинской слободе выполнят благоустройство сада

Проект реализуется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" и станет завершающим этапом создания единого общественного пространства.

В Санкт-Петербурге, на территории Ильинской слободы, стартует преображение сквера, расположенного у дома 17а. Местные власти уже получили необходимое одобрение от Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Реализация этого проекта происходит в рамках национальной программы "Формирование комфортной городской среды". Он призван стать финальным штрихом в создании целостной рекреационной зоны, которая объединит сад в Малой Ильинской слободе с уже существующим садом "Времена года".

В рамках работ будет проведена замена старых и аварийных насаждений на более чем тысячу новых саженцев. Аллеи для прогулок украсят 38 деревьев, среди которых будут представлены каштаны и клены. Для защиты зон отдыха от внешнего шума будут созданы живые изгороди из 840 кустарников барбариса и кизильника. Дополнительную декоративность и цветовые акценты обеспечат форзиция, спирея и сирень. Общая площадь, отведенная под озеленение, превысит 1,1 гектара.

Проект также предусматривает оборудование пешеходных и велосипедных дорожек, а также создание площадки для проведения различных мероприятий. Парковое пространство будет дополнено современной мебелью – скамейками, качелями, перголой, а также велопарковкой. Новый сквер будет освещаться с помощью современных светодиодных систем.

Завершение всех запланированных работ намечено на осень 2026 года.

Фото: ВКонтакте / Администрация Красногвардейского района