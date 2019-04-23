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Юному петербуржцу предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков
Вчера, 12:29
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Юному петербуржцу предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков

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Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

В Петербурге следователи Московского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) в отношении 17-летнего местного жителя. Об этом рассказали в СК РФ. 

По предварительным данным, 17 августа молодой человек купил наркотик с целью последующего сбыта. Запрещенные вещества хранились в квартире на Пулковском шоссе. Их изъяли в ходе досмотра. 

Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. По ходатайству следователя подростку избрана мера пресечения. 

СК РФ предостерегает подростков от участия в незаконном обороте наркотических средств. Помните, что за совершение данного преступления, в зависимости от массы запрещенного вещества и иных обстоятельств, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет вплоть до пожизненного лишения свободы. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: в Кировском районе у ранее судимого наркодилера изъяли более 150 граммов "синтетики". 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: наркотики, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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