Юному петербуржцу предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков

Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

В Петербурге следователи Московского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) в отношении 17-летнего местного жителя. Об этом рассказали в СК РФ.

По предварительным данным, 17 августа молодой человек купил наркотик с целью последующего сбыта. Запрещенные вещества хранились в квартире на Пулковском шоссе. Их изъяли в ходе досмотра.

Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. По ходатайству следователя подростку избрана мера пресечения.

СК РФ предостерегает подростков от участия в незаконном обороте наркотических средств. Помните, что за совершение данного преступления, в зависимости от массы запрещенного вещества и иных обстоятельств, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет вплоть до пожизненного лишения свободы. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: в Кировском районе у ранее судимого наркодилера изъяли более 150 граммов "синтетики".

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу