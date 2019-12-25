Петербуржец, организовавший наркопритон в своей квартире, отправлен в колонию

Как минимум трое были задержаны и привлечены к административной ответственности.

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 232 УК РФ.

Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, в прошлом году фигурант предоставлял знакомым доступ к своей квартире на проспекте Королева, чтобы те употребляли там наркотические средства и психотропные вещества. Как минимум трое его друзей были задержаны и привлечены к административной ответственности.

Вину подсудимый признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении.

Ранее на Piter.TV: троих петербуржцев обвиняют в покушении на производство и хранение наркотиков. На них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Фото: Piter.TV