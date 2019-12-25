Полиция задержала подозреваемого в убийстве в Отрадном

В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве в Отрадном. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, преступление было совершено 21 сентября.

Правоохранителям Кировского района поступила информация от очевидца о том, что в подъезде дома на улице Ленина лежит человек с ножевым ранением. На месте обнаружили тело 34-летнего мужчины.

В тот же день вечером на улице Дружбы поймали 33-летнего злоумышленника. У него изъяли нож. В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Ломоносова, напавшего на соседа с ножом, будут судить.

Фото: Piter.TV