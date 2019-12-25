В колонию отправлен петербуржец, убивший мужчину на улице Партизана Германа

Потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

Прокуратура Красносельского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как рассказали 16 сентября в надзорном ведомстве, в мае фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил мужчину в подъезде дома на улице Партизана Германа. Затем злоумышленник нанес ему удар ножом в область груди. В результате потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

Виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее на Piter.TV: обвиняемая в убийстве мужчины в Гатчине отправлена в колонию на 9 лет. Женщина ударила его лопатой и садовыми вилами.

Фото: Piter.TV