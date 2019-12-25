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В колонию отправлен петербуржец, убивший мужчину на улице Партизана Германа
Сегодня, 10:47
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В колонию отправлен петербуржец, убивший мужчину на улице Партизана Германа

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Потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

Прокуратура Красносельского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Как рассказали 16 сентября в надзорном ведомстве, в мае фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил мужчину в подъезде дома на улице Партизана Германа. Затем злоумышленник нанес ему удар ножом в область груди. В результате потерпевший скончался в больнице от полученных травм. 

Виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее на Piter.TV: обвиняемая в убийстве мужчины в Гатчине отправлена в колонию на 9 лет. Женщина ударила его лопатой и садовыми вилами.

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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