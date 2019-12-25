В Петербурге обсудят развитие судостроения и техники для освоения Арктики

В Петербурге стартовала международная конференция по арктическому судостроению.

В Мариинском дворце Петербурга открылась международная конференция, посвященная судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктического региона и континентального шельфа. Участников мероприятия поприветствовал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

По его словам, Петербург играет значительную роль в развитии арктического направления. В городе реализованы проекты по созданию атомных ледоколов нового поколения, ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" и плавучей атомной станции "Академик Ломоносов".

В Петербурге также сосредоточены профильные учебные заведения, научные организации, конструкторские бюро и предприятия судостроительной отрасли. Они формируют научную, инженерную и производственную базу для реализации проектов, связанных с освоением Арктики.

Отмечается, что с 2015 по 2025 год объем грузопотока по Северному морскому пути достиг 37 млн тонн. Круглогодичную навигацию по СМП обеспечивает в том числе ледокольный флот.

Ранее Петербург принял Всероссийский форум будущих политиков.

Фото: MAX/Кирилл Поляков