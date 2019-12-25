Петербург принял Всероссийский форум будущих политиков

В Петербурге открылся форум будущих политиков с участием 300 молодых специалистов.

В историческом парке "Россия — моя история" в Петербурге открылся II Всероссийский форум будущих политиков. Участниками мероприятия стали 300 представителей молодежных парламентов из 50 регионов России, а также студенты петербургских вузов.

В форуме участвуют молодые люди, которые изучают политологию, юриспруденцию, экономику, государственное и муниципальное управление. Основной темой обсуждений стали возможности профессионального развития молодых специалистов и их работа в органах власти.

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов рассказал о роли молодежного кадрового резерва Смольного. По его словам, в городских органах власти работает много молодых специалистов, а одним из источников кадров становятся участники резерва.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов отметил, что участие в молодежном парламенте не обязательно должно приводить к депутатской работе или политической карьере. По его словам, полученный в рамках такой деятельности опыт может пригодиться молодым людям и в других сферах.

После пленарной дискуссии участники форума выбрали одну из 4 тематических секций. Вместе с депутатами и представителями городской администрации они обсудили цифровые технологии, образование, экономику и региональную молодежную политику.