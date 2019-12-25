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Перед судом в Петербурге предстанет мигрант, напавший с ножом на знакомого
Сегодня, 12:36
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Перед судом в Петербурге предстанет мигрант, напавший с ножом на знакомого

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В результате мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. 

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего мигранта, которому вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 6 октября. 

Следствие утверждает, что в марте прошлого года иностранец, находясь возле дома на проспекте Энергетиков, напал на знакомого с ножом. Он ударил потерпевшего не менее 11 раз по различным частям тела. В результате мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: полиция задержала участника ножевого конфликта в Ломоносове. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое.

Фото: Piter.TV 

Теги: красногвардейский район, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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