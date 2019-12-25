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Полиция задержала участника ножевого конфликта в Ломоносове
Сегодня, 11:00
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Полиция задержала участника ножевого конфликта в Ломоносове

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Состояние пострадавшего оценили как тяжелое.

Оперативники задержали участника ножевого конфликта, который произошел в Ломоносове. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Днем 4 октября в полицию Петродворцового района поступила телефонограмма из больницы о госпитализации от дома 39 по Ораниенбаумскому проспекту 51-летнего жителя поселка Сойкино. У пострадавшего диагностировали открытую проникающую рану задней грудной клетки, его состояние оценили как тяжелое. 

По горячим следам поймали 55-летнего ранее судимого мужчину. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Кирилловской улице сотрудница маркетплейса ударила сожителя ножом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ломоносов, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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