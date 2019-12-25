На Кирилловской улице сотрудница маркетплейса ударила сожителя ножом

Задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности.

Полицейские Центрального района задержали сотрудницу маркетплейса, которая напала на своего сожителя. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Утром 5 октября жительница дома на Кирилловской улице позвонила правоохранителям и заявила, что кто-то избил ее возлюбленного. На месте обнаружили 39-летнего пострадавшего с ножевыми ранами. Его состояние было тяжелым. Мужчину экстренно госпитализировали в реанимацию. В медицинском учреждении зафиксировали повреждение легкого.

Установлено, что потерпевшего в ходе конфликта ударила ножом 45-летняя заявительница. В тот же день ее поймали на Мытнинской улице. Задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности.

Ранее мы рассказывали о том, что обвиняемая в убийстве на Петергофском шоссе получила 8,5 лет колонии.

Фото: Piter.TV