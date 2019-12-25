Компания "Нота" должна восстановить буфет в Театре эстрады по решению суда

Петербургский суд потребовал вернуть буфету Театра эстрады прежний вид.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал ООО "Нота" привести помещение буфета в Театре эстрады имени Райкина в первоначальное состояние. Проведенную там перепланировку признали самовольной.

Нарушения выявили во время проверки Комитета по контролю за имуществом в сентябре 2025 года. Специалисты обнаружили демонтированные и установленные перегородки, изменения оконных и дверных проемов, новую сантехнику, а также перекрытие внутреннего двора. КГИОП подтвердил, что работы не были согласованы, а ранее выданные разрешения на них уже истекли.

Представители ООО "Нота" заявляли, что получили помещение уже в таком состоянии и перепланировкой не занимались. Суд не принял эти доводы, сославшись на материалы дела и ранее вынесенное решение.

Теперь компания должна в течение 30 дней демонтировать перегородку в арке, заделать окно, лаз и люк. За каждый день просрочки установлена неустойка в размере 1000 рублей. Изначально истец требовал взыскать 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения.

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Фото: Piter.TV