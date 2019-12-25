Фонтаны Петергофа будут работать до 4 ноября

Петергоф оставит фонтаны включенными до начала ноября.

Сезон фонтанов в Государственном музее-заповеднике "Петергоф" в 2026 году продлится до 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Торжественный запуск фонтанов состоялся 25 апреля в 11:00. До этого, 11 апреля, комплекс начали запускать в тестовом режиме. На период настройки фонтанов вход в парки Петергофа оставался бесплатным.

В прошлом году сезон фонтанов в Петергофе также завершился 4 ноября. В музее объясняли продление работы комплекса возможностью для жителей и гостей Петербурга посетить музей-заповедник во время золотой осени.

Кроме того, даты работы фонтанов совпали с периодом осенних школьных каникул, которые в прошлом году завершались 2 ноября. Благодаря этому посетить Петергоф могли больше школьников и их родителей.

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Фото: пресс-служба "Водоканала"