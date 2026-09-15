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Обвиняемая в убийстве мужчины в Гатчине отправлена в колонию на 9 лет

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Женщина ударила его лопатой и садовыми вилами.

Доказательства, которые были собраны следователями Гатчины, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 42-летней женщины. Ей вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали в СУ СК РФ по Ленинградской области 15 сентября. 

В августе прошлого года подсудимая во время конфликта нанесла 58-летнему мужчине множественные ранения лопатой и садовыми вилами. Он скончался сразу от полученных травм. 

Злоумышленницу заключали под стражу. А теперь она отправлена судом в исправительную колонию общего режима на 9 лет. 

Ранее на Piter.TV: убивший свою мать на Ленинском проспекте заключен под стражу до ноября. Фигурант поместил ее тело в морозильную камеру и уехал в Великий Новгород. 

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: гатчина, убийство
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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