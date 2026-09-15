Обвиняемая в убийстве мужчины в Гатчине отправлена в колонию на 9 лет

Женщина ударила его лопатой и садовыми вилами.

Доказательства, которые были собраны следователями Гатчины, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 42-летней женщины. Ей вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали в СУ СК РФ по Ленинградской области 15 сентября.

В августе прошлого года подсудимая во время конфликта нанесла 58-летнему мужчине множественные ранения лопатой и садовыми вилами. Он скончался сразу от полученных травм.

Злоумышленницу заключали под стражу. А теперь она отправлена судом в исправительную колонию общего режима на 9 лет.

Ранее на Piter.TV: убивший свою мать на Ленинском проспекте заключен под стражу до ноября. Фигурант поместил ее тело в морозильную камеру и уехал в Великий Новгород.

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти