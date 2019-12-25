Суд отправил в СИЗО петербуржца по делу об убийстве матери и 8-летнего брата

Петербуржец признал вину в убийстве приемной матери и малолетнего брата.

В Петербурге суд отправил в СИЗО 21-летнего Степана Сказку, обвиняемого в убийстве приемной матери и малолетнего брата. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города, перадет spb.aif.ru.

По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 3 октября в квартире дома №37 на Наличной улице. Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее 30 ударов ножом для резьбы по дереву своему младшему брату 2018 года рождения. Приемной матери Марине он, по данным следствия, нанес не менее 60 ударов.

Следствие считает, что обвиняемый может продолжить преступную деятельность. В качестве одного из оснований для этого указывалось совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, причиной конфликта стала зависть молодого человека к отношениям младшего брата с матерью.

Сказка полностью признал вину и не возражал против заключения под стражу. Он сообщил, что около 2 лет злоупотребляет алкоголем и проходит лечение от зависимости, однако оно не дает необходимого результата.

Молодому человеку предъявили обвинение по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ об убийстве 2 и более лиц, в том числе малолетнего. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

По данным 78.ru, Сказка учился на 1-м курсе Института технологии и дизайна на очном отделении. У него диагностирована задержка психического развития. Молодой человек жил на средства матери и своей пенсии. Ранее его привлекали к административной ответственности за распитие алкоголя. По информации издания, женщина не жаловалась на отношения с приемным сыном.

О задержании подозреваемого стало известно 4 октября. В петербургском Следственном комитете сообщали, что причиной произошедшего стал бытовой конфликт. Позднее появились данные, что погибшими были 61-летняя женщина и ее 8-летний приемный сын, а главным подозреваемым стал 21-летний приемный сын женщины. По предварительным данным, у молодого человека также диагностировано психическое расстройство.

Ранее на Piter.TV: петербургская прокуратура потребовала ускорить ремонт медицинского учреждения на Ланской улице. Подрядчик нарушил сроки выполнения работ. Еще выявили несоответствие проектной и сметной документации.

Фото: Piter.TV