Убивший свою мать на Ленинском проспекте заключен под стражу до ноября

Злоумышленник поместил ее тело в морозильную камеру и уехал в Великий Новгород.

Кировский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября в отношении местного жителя, которому вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 14 сентября.

Напомним, фигурант, находясь в квартире на Ленинском проспекте, нанес своей матери пять ударов кухонным ножом. В результате женщина скончалась. После злоумышленник поместил ее тело в морозильную камеру и уехал в Великий Новгород. Задержали его 10 сентября.

Суд учел, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности и не имеет работы, а также тот факт, что он опасен для общества.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом в Петербурге ответит напавший на знакомого с ножом.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга