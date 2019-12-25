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Убивший свою мать на Ленинском проспекте заключен под стражу до ноября
Сегодня, 16:29
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Убивший свою мать на Ленинском проспекте заключен под стражу до ноября

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Злоумышленник поместил ее тело в морозильную камеру и уехал в Великий Новгород.

Кировский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября в отношении местного жителя, которому вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 14 сентября. 

Напомним, фигурант, находясь в квартире на Ленинском проспекте, нанес своей матери пять ударов кухонным ножом. В результате женщина скончалась. После злоумышленник поместил ее тело в морозильную камеру и уехал в Великий Новгород. Задержали его 10 сентября. 

Суд учел, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности и не имеет работы, а также тот факт, что он опасен для общества. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом в Петербурге ответит напавший на знакомого с ножом. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга 

Теги: суд, убийство
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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