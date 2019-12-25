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Перед судом в Петербурге ответит напавший на знакомого с ножом
Сегодня, 15:27
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Перед судом в Петербурге ответит напавший на знакомого с ножом

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В результате обвиняемый причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью, его госпитализировали в больницу.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). 

Как рассказали 14 сентября в надзорном ведомстве, фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на Большой Посадской улице, в ходе конфликта ударил знакомого ножом в область грудной клетки. В результате обвиняемый причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью, его госпитализировали в больницу. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: во время конфликта в баре на проспекте Просвещения рецидивист открыл стрельбу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: петроградский район, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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