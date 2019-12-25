Во время конфликта в баре на проспекте Просвещения рецидивист открыл стрельбу

Пострадавшему оказали доврачебную помощь и передали медикам.

В Выборгском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего участника конфликта в баре, подозреваемого в стрельбе. Инцидент произошел утром 14 сентября на проспекте Просвещения.

В заведении поссорились трое нетрезвых мужчин. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой двое злоумышленников избили 31-летнего оппонента, а затем выстрелили в него из травматического пистолета, ранив руку и грудь. После этого они скрылись. Пострадавшему оказали доврачебную помощь и передали медикам.

Одного из разыскиваемых нашли во дворе на проспекте Художников. Его судили за незаконное хранение наркотиков. Был изъят магазин от пистолета, снаряженный пятью патронами. Второго напавшего ищут.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы задержали постояльца хостела в Кингисеппе, вооруженного ножом.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти