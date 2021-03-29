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Петербургский магазин Old baby vintage закрылся после конфликта с увольнением сотрудницы
Сегодня, 8:36
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Петербургский магазин Old baby vintage закрылся после конфликта с увольнением сотрудницы

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Торговая точка опубликовала картинку с надписью "Закрыто навсегда", которая сопровождается фотографией листовки.

В Петербурге прекратил работу винтажный магазин Old baby vintage. Об этом создатели рассказали в социальных сетях. 

Торговая точка опубликовала картинку с надписью "Закрыто навсегда", которая сопровождается фотографией листовки. На ней написано также следующее: "Не забывай: взаимодействие с некомпетентным боссом делает тебя зрелым человеком". 

Напомним, сотрудницу уволили за прогул в день смерти дедушки. Девушка проработала около года и, по ее словам, никогда не нарушала дисциплину. Руководитель поставил работницу перед выбором: либо она выходит на смену, либо увольняется. 

Ранее на Piter.TV: в "Севкабеле" 26 августа пройдет благотворительный фестиваль "Антон тут рядом". 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: винтаж, конфликт
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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