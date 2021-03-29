Петербургский магазин Old baby vintage закрылся после конфликта с увольнением сотрудницы

Торговая точка опубликовала картинку с надписью "Закрыто навсегда", которая сопровождается фотографией листовки.

В Петербурге прекратил работу винтажный магазин Old baby vintage. Об этом создатели рассказали в социальных сетях.

Торговая точка опубликовала картинку с надписью "Закрыто навсегда", которая сопровождается фотографией листовки. На ней написано также следующее: "Не забывай: взаимодействие с некомпетентным боссом делает тебя зрелым человеком".

Напомним, сотрудницу уволили за прогул в день смерти дедушки. Девушка проработала около года и, по ее словам, никогда не нарушала дисциплину. Руководитель поставил работницу перед выбором: либо она выходит на смену, либо увольняется.

Ранее на Piter.TV: в "Севкабеле" 26 августа пройдет благотворительный фестиваль "Антон тут рядом".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)