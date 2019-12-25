Водитель в Гатчине устроил дорожный конфликт и применил перцовый баллончик

В Ленобласти водителя задержали после нападения на оппонента с перцовым баллончиком.

В Гатчине конфликт между водителями из-за очередности проезда во двор закончился применением перцового баллончика. Инцидент произошел около 17:30 10 сентября возле дома №32 на Рощинской улице. По данным полиции, водитель Volkswagen Caddy распылил содержимое баллончика в лицо своему 47-летнему оппоненту, после чего уехал с места происшествия.

Пострадавший обратился за медицинской помощью. В травмпункте у мужчины диагностировали ушиб носа, а также химические ожоги глаз и губ. После этого он написал заявление в полицию, сотрудники которой начали устанавливать личность второго участника конфликта.

Задержать водителя удалось на следующий день в Санкт-Петербурге. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Обстоятельства конфликта и действия его участников теперь устанавливаются в рамках расследования.

Ранее охранник выстрелил в водителя в Парголово. Потерпевший въехал на охраняемую территорию апарт-отеля, и это не понравилось сотруднику.

Фото: Piter.TV