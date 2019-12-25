Охранник выстрелил в водителя в Парголово

Потерпевший въехал на охраняемую территорию апарт-отеля, и это не понравилось сотруднику.

Правоохранители Петербурга задержали охранника, выстрелившего из сигнального пистолета в поселке Парголово. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в МВД России.

В полицию Выборгского района накануне обратился 38-летний водитель, заявивший о том, что в ходе конфликта в его сторону выстрелил мужчина. Потерпевший въехал на охраняемую территорию апарт-отеля, и это не понравилось сотруднику.

На месте происшествия поймали 40-летнего злоумышленника, при задержании был изъят сигнальный пистолет. В отношении стрелка составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.TV