Алексей Гоман рассказал о петербургском зрителе, "Маленьком оркестре" и угрозе нейросетей перед октябрьскими концертами

Особое внимание артист уделил петербургской публике.

Певец и актер Алексей Гоман заявил в интервью "Петербургскому дневнику", что 8 и 9 октября выступит в Петербурге в рамках большого гастрольного тура по 19 городам России. По его словам, для концертов в Северной столице артист готовит особенную программу.

В ходе беседы исполнитель отметил, что гастрольный марафон проходит успешно. Он подчеркнул, что сложности в туре принимаются как необходимость, а самое неприятное – это болезнь, влияющая на голос. Гоман добавил, что они с музыкантами всегда стараются работать в полную силу, так как зритель тратит на концерт время и деньги, при этом принимали их везде тепло, менялось лишь количество людей в залах. Отвечая на вопрос о предстоящих петербургских выступлениях, певец сообщил, что планирует изменить программу, чтобы не повторяться, так как концерты с живыми музыкантами позволяют быть гибкими в плане репертуара.

Рассказывая о проекте "Маленький оркестр", артист уточнил, что идейным вдохновителем выступает Саша Даль. Гоман пояснил, что репертуар коллектива — это музыка оттепели 50–70-х годов, в которой, несмотря на исторические трудности, всегда присутствовала надежда на лучшее. Он отметил, что участники проекта стараются писать песни сами в той же стилистике, разделяя произведение на аранжировку, стихи и мелодию, чтобы каждая часть была самостоятельным произведением.

Касаясь темы искусственного интеллекта, Гоман выразил мнение, что нейросети пока не представляют угрозы для живой музыки, хотя "руку" ИИ в треках уже слышно. Он считает правильным введение маркировок для такой музыки и относится к цифровизации со смирением, как к неизбежному новому этапу, подобному появлению интернета.

Певец также поделился историей создания сингла "Мы из воды", написанного во время отпуска на море, когда он впервые за много лет смог замедлиться и задуматься о жизни, назвав композицию философским наблюдением за течением времени. Говоря о своем характере, Гоман признался, что, будучи артистом, отдающим всю энергию на сцене, вне ее он является интровертом, которому жизненно необходимо уединение. Он поблагодарил близких за то, что они принимают эту его черту.

Особое внимание артист уделил петербургской публике. Он заявил, что перед зрителем в Северной столице чувствует особую ответственность, так как Петербург всегда будет культурной столицей. По его словам, зритель здесь искренний: если артисту удается отдать что-то незримое, люди возвращают это с двойной силой.

Вспоминая о городе, Гоман рассказал, что учился здесь на заочном отделении в Университете культуры и искусств, а его коллеги по "Маленькому оркестру" Саша Даль и Лера Коган – уроженки Петербурга. Секретных мест для перезагрузки у него нет, но есть любимая дорога для прогулок – от Невского проспекта через Спас на Крови и Марсово поле к университету, которую он запомнил навсегда.

Фото: Личный архив героя публикации