В Курской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 13 человек

Хинштейн сообщил о новых жертвах и разрушениях из-за атак ВСУ.

Вооруженные силы Украины продолжают атаковывать российские регионы. За прошедшие сутки в результате налета на Курскую область пострадали 13 человек, погибших нет, сообщил в "Максе" губернатор региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что шесть человек получили ранения в Курске, один мужчина — в деревне Бирюковка Большесолдатского района, четверо — в деревне Викторовка Рыльского района. Кроме того, с травмами госпитализировали двух мужчин в селе Жеденовка Хомутовского района.

Всего в период с 09:00 5 октября до 09:00 6 октября в Курской области сбили 260 вражеских беспилотников различного типа. Как отметил Хинштейн, 20 раз беспилотники атаковали Курскую область с помощью взрывных устройств.

В Октябрьском районе пострадал энергетический объект, оставив без электроснабжения пять населенных пунктов. Кроме того, повреждения получили четыре дома, автомобиль и трактор.

В результате ночной атаки украинских беспилотников в Московской области погиб один человек, еще шесть пострадали.

Фото: Piter.TV