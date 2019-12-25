Переодетых в российскую форму солдат ВСУ уничтожили в зоне СВО

Группа украинских боевиков хотела прикинуться союзниками.

Бойцы батальона "Кедр" ликвидировали группу солдат ВСУ, которые пытались маскироваться под российских военных. Подробностями с РИА Новости поделился командир штурмовой роты группировки войск "Центр" лейтенант Андрей Вайнберг.

Как отметил офицер, подразделения противника регулярно пытаются перейти в контратаку в Днепропетровской области и проводят разного рода наступательные действия, но безуспешно.

По словам Вайнберга, на последнем задании военные остановили троих бойцов. Те назвали свои позывные и заявили, что относятся к смежному подразделению. Проверка у соседей показала, что таких военнослужащих в составе нет. Вскоре поступила информация о том, что противник завладел формой российского образца.

Собеседник издания подчеркнул, что российское командование отдало чёткий приказ: по возможности брать противника в плен, а в случае отказа — ликвидировать. Украинским бойцам предложили сдаться и гарантировали соблюдение всех соответствующих условий, но они отказались. В результате группу пришлось нейтрализовать, резюмировал Вайнберг.

Ранее мы сообщали, что бойцы спецподразделения "Горыныч" ликвидировали девять боевиков ВСУ.

Фото: Минобороны