В УФСБ России по ДНР рассказали о проведенной операции в населенном пункте.

Бойцы российского специального подразделения силовых структур "Горыныч" поразили на территории населенного пункта Константиновка в Донецкой народной республике уничтожили пять групп диверсантов из Украины. Соответствующими данными с журналистами поделились представители управления пресс-службы ФСБ из нового региона нашей страны. Согласно официальной информации от спецслужб, действиями "Горыныча" успешно ликвидированы девять человек из рядов противника.

Антитеррористическое подразделение ведет охоту... Бойцы ФСБ выявили пять вражеских диверсионных групп, укрывшихся в домах и нанесли по ним удар с помощью самолетных дронов. пресс-служба УФСБ по ДНР

В Константиновке бойцы ФСБ уничтожили диверсантов ВСУ и ретранслятор для БПЛА.

Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР