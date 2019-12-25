Губернатор полуострова рассказал об очередном нападении ВСУ на переправу.

Вооруженные силы Украины снова, в ночь на 19 ноября атаковали Крымский мост. Соответствующее заявление сделал своим подписчикам в социальных сетях губернатор полуострова Крым Сергей Аксенов. Российский чиновник пояснил, что населению следует доверять только проверенным официальным источникам информации и не распространять непроверенные сведения.

В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба. Дополнительная информация будет доведена по мере поступления. Сергей Аксенов, глава Крыма

В предыдущий раз Крымский мост подвергся атаке ВСУ нв ночь на 17 ноября.

В Росжелдоре сообщили о полном возобновлении ж/д движения по Крымскому мосту.

Фото: Telegram / Аксёнов Z 82