Специалисты рассказали, что график движения поездов ведется по расписанию.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью возобновлено к настоящему моменту. Все ранее задержанные поезда "Таврия" прибыли на станцию Керчь. Соответствующими данными о СМИ поделились представители пресс-службы Росжелдора.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью возобновлено. сообщение от Росжелдора

Известно, что по расписанию 17 ноября планировалось движение поездов №6809 по направлению "Керчь - Анапа", а также обратных пассажирских составов№6812, №007 "Керчь - Санкт-Петербург", №91 "Керчь - Москва" и №27 "Керчь - Москва". Также известно, что автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до города Керчи также курсируют по штатному расписанию. Ранее транспортное движение по переправе было временно приостановленоиз-за повторной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины в ночь на 17 ноября.

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Фото: Piter.tv