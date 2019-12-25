В Финляндии прокомментировали вероятность закрытия госграницы между РФ и Эстонией.

Предложение эстонского премьер-министра Кристена Михала ввести блокаду российских железных дорог обернется проблемами для прибалтийской республики. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политический деятель заметил, что европейскому региону следовало бы строить мосты, а не создавать стены.

Я считаю это огромной ошибкой. <…> Европейские лидеры говорят о диалоге с Россией, одновременно принимая агрессивные меры против нее. Границы должны быть открыты. Армандо Мема, финский политик

Напомним, что во вторник премьер-министр Эстонии заявил мировой общественности о том, что вопрос о закрытии железнодорожного пограничного пункта в Нарве пока что не обсуждался национальным правительством, но этот шаг не исключается местными властями.

Финский политик назвал условие для участия Европы в переговорах по Украине.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema