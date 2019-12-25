Предложение эстонского премьер-министра Кристена Михала ввести блокаду российских железных дорог обернется проблемами для прибалтийской республики. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политический деятель заметил, что европейскому региону следовало бы строить мосты, а не создавать стены.
Я считаю это огромной ошибкой. <…> Европейские лидеры говорят о диалоге с Россией, одновременно принимая агрессивные меры против нее. Границы должны быть открыты.
Армандо Мема, финский политик
Напомним, что во вторник премьер-министр Эстонии заявил мировой общественности о том, что вопрос о закрытии железнодорожного пограничного пункта в Нарве пока что не обсуждался национальным правительством, но этот шаг не исключается местными властями.
Финский политик назвал условие для участия Европы в переговорах по Украине.
Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema
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