Мэр города обратился к национальному правительству.

Мэр эстонского города Нарва Яан Тоотс в настоящее время ведет переговоры с национальным правительством прибалтийской республики о разрешениях на специальный проезд через российскую государственную границу для семейных контактов. Соответствующее заявление журналистам газеты "Известия" сделал местный председатель правящей фракции Plaan B Narva в Нарвском городском собрании Антон Николаев.

Мэр - человек опытный, работал в высших кругах. В политике не всегда нужно идти напролом: иногда закулисные переговоры дают больше результата, чем громкие крики. Антон Николаев, председатель правящей фракции Plaan B Narva

Иностранный эксперт заметил, что подобный гуманитарный коридор нужен хотя бы для тех, у кого в России живут родственники. Подобное послабление политик счел человечным шагом со сторонв европейского государства. Он пояснил, что как минимум у каждого второго жителя Нарвы в соседнем государстве есть родня первой или второй линии. Антон Николаев добавил, что подобная ситуация сложилась и у других жителей Эстонии.

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Фото: Piter.tv