Эксперты рассказали, как устраняют угрозу для пользователей.

Компания 1Password начала расследование после получения стороннего доступа к корпоративному аккаунту GitHub одного из сотрудников, которое привело к утечке данных. Соответствующими данными с мировой общественностью поделились представители пресс-службы организации. Взлом зафиксирован 19 ноября. Неизвестный хакер получил доступ к корпоративному аккаунту, после чего внедрил вредоносный код в серверные службы. В результате это привело к загрузке административных сведений, касающихся клиентов

Специалисты пояснили, что злоумышленник произвел загрузку учетных записей для части пользователей. Информация включала в себя в том числе имена клиентов и адреса их электронной почты. Компания уверила пользователей, что несмотря на утечку, преступник не получил доступа к содержимому хранилища данных клиентов.

В 1Password добавили, что скомпроментированная учетная запись GitHub была заблокирована, украденный токен аннулирован. Также длина кодов в письмах для восстановления доступа к аккаунтам увеличена с 6 до 10 символов.

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Фото: Piter.tv